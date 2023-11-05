İsrail yine mülteci kampını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail yine mülteci kampını bombaladı. Gazze'deki Bureyc kampına yapılan saldırıda en az 20 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze’de çok sayıda sivilin sığındığı mülteci kamplarına saldırıları sürüyor.

İsrail’in Bureyc Mülteci Kampı’nı bugün hava saldırısıyla vurduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, saldırıda çok sayıda binanın yerle bir olduğunu belirterek “İsrail mülteci kamplarına sistematik saldırı düzenliyor” ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklar ölü sayısının en az 20 olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. İnsanların yıkıntıların enkazından yakınlarını kurtarmaya çalıştığını gösteren görüntüler kameralara yansıdı.

KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ SALDIRILAR

Bu arada Gazze Şeridi’nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresi saatlerdir İsrail’in hem hava hem de topçu atışlarına maruz kalıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze’de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin çevresi sabah saatlerinden itibaren İsrail’in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef oldu. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin Kızılayı yetkililerinden Nibal Fersah, “Şu ana kadar saldırılar nedeniyle kaç kişinin öldüğünü ve yaralandığını bilmiyoruz. Durum çok kritik. Orada çalışan tüm sağlık personeli tehlike altında. İşgalci güçler sağlık personeline karşı birçok ihlal gerçekleştirdi. Bu duruma sessiz kalamayız” dedi.

Hastaneye çoğu çocuk ve kadın olmak üzere “14 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını” belirten Fersah, yoğun bakım ve ameliyathane odası dışında merdiven, koridor ve boşluklar olmak üzere hastanenin her köşesinin insanlarla dolduğunu aktardı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik devam eden yoğun saldırılarının devlet bütçesine maliyeti belli oldu.

SAVAŞIN İSRAİL’E MALİYETİ BELLİ OLDU

İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise Maliye Bakanlığının “savaşın devlet hazinesine maliyeti” konusundaki beklentisine dair haber yayımladı.

Savaşın İsrail bütçesine maliyetinin 200 milyar şekele (51 milyar dolar) ulaşacağı tahmin edilirken, bu meblağın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10’una tekabül ettiği kaydedildi.

İsrail’in savaş durumuna ilişkin beklentilerine yer verilen haberde, “Olayların 8 ay ile 1 yıl arasında devam etmesi, büyük kısmı Gazze’de yoğunlaşan çatışmaların devam etmesinin” öngörüldüğü aktarıldı.

“Kuzey cephesi” olarak adlandırılan Lübnan sınırında yoğunluk beklenmediği ve 35 bin yedek askerin yakında göreve başlayacağı aktarılan haberde, olayların “Yemen ve İran’a yayılmayacağı” ifadelerine yer verildi. (AJANSLAR)

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