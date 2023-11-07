Gazze’de Kızılhaç konvoyuna ateş açıldı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açıldığını bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden (ICRC) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde insani yardım alanında çalışanlara saygı duyulması çağrısında bulunuldu.
Gazze’de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze’de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze’de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz.”
Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. (AA)