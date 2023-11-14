İsrail’de orduya talimat: Her senaryoya hazırlıklı olun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti ve orduya “her türlü senaryoya hazır olma talimatı verildiğini” ifade etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, kuzey komşusu Lübnan’ın sınırındaki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

“HAYATINIZIN HATASI OLUR”

Netanyahu, “Kuzeyde şu anda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah’ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları talimatı verildi. Hizbullah’a İsrail’i sınamamasını tavsiye ediyorum. Bu hayatlarının hatası olur” dedi.

“HAMAS GERİ DÖNMEYECEK”

İsrail ordusunun saldırdığı Gazze’de bir zafer elde etmeyi istediklerini dile getiren Netanyahu, Hamas’ın “geri dönmemesini sağlayacaklarını” savundu.

Öte yandan, Netanyahu, abluka atındaki Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “savaşın başından bu yana esirleri geri getirmek için aralıksız çalıştıklarını” kaydederek “Açıklayacağımız somut bir gelişme olduğunda haber vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ CEPHE ENDİŞESİ

İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların ertesinde Tel Aviv ile Lübnan Hizbullahı arasında da tansiyon yükseldi. İki ülke sınırda sık sık birbirine saldırılar gerçekleştirirken başta ABD olmak üzere ülkeler, savaşta yeni bir cephenin bu bölgede açılmasından endişe ediyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldüğü açıklanmıştı. (AA)