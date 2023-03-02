İsrail’de protestolar büyüdü, başbakanın eşi kuaförde mahsur kaldı

İsrail'de giderek büyüyen hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı. Göstericiler, "Ülke yangın yeriyken o burada saçını kestiriyor" diyerek Sara Netanyahu'nun olduğu kuaför salonunu kuşattı, bölgeye çok sayıda polis gönderildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerine karşı düzenlenen eylem sırasında mahsur kaldığı kuaförden, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasıyla tahliye edildi.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin gerçekleştiği sırada Başbakanın eşi Sara Netanyahu, Tel Aviv’de bir kuaförde mahsur kaldı. Basında çıkan haberlere göre, Sara Netanyahu’nun gittiği kuaförün önünde toplanan yüzlerce kişi, dev İsrail bayrağı açtı, sloganlar attı.

Haaretz, İsrail polisinin bölgeye takviye gönderdiği ve göstericileri güç kullanarak alandan uzaklaştırmaya başladığı bilgisini geçti.

Başbakan Netanyahu, eşi henüz kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anarşistler (Yair) Lapid’in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum” ifadesini kullandı.

Muhalefetteki Lapid ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, protestoculara Netanyahu’nun salondan ayrılmasına müsaade etmesi çağrısı yaptı.

POLİS KORUMASINDA DIŞARI ÇIKABİLDİ

İsrail televizyonları, Netanyahu’nun eşinin, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Tel Aviv’deki kuaförden tahliye edilmesini canlı yayınladı.

İsrail kamuoyunun yakından tanıdığı Sara Netanyahu, eşinin yargılandığı yolsuzluk davalarından “pahalı hediyeler” dosyasında iş adamlarından on binlerce dolarlık hediyenin kendisine talebi doğrultusunda verildiği iddiasıyla yer alıyor.

İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine kitlesel gösteriler başkent Tel Aviv’de gece saatlerinde de devam etti.

İSRAİL’DE İSYAN BÜYÜYOR

İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı ülke genelinde gerçekleşen sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında göstericiler sabah saatlerinden itibaren bazı otoyollar, tren istasyonları ve ana ulaşım arterlerini kapatmıştı.

Tel Aviv’deki protestolar sırasında İsrail polisi, göstericilere cop, atlı birlikler, TOMA ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisinin “yolları kapatan anarşistleri dağıtmak için kullandığı tüm yöntemleri” desteklediğini açıklamıştı.

Netanyahu da protesto hakkının “anarşi çıkarmak anlamına gelmediğini” belirterek, “Polis memurlarına karşı şiddeti, yolların kapanmasını, yasaların çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz” diye konuşmuştu.

İsrail polisi, ülke genelinde en az 39 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık iki aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor. (AA)

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