İsrail’de ‘rehine’ eylemi: Geri getirin

İsrail'in çeşitli kentlerinde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

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Yüzlerce İsrailli Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Netanya, Herzliya ve Biru's Sebi kentlerinde gösteri yaptı.

Hamas’ın elindeki esirlerin ailelerinin de katıldığı gösterilerde, rehinelerin geri getirilmesi talep edildi.

Gösterilerle eş zamanlı olarak Başbakan Binyamin Netanyahu da esirlerin ailelerinin temsilcileriyle görüştü.

Görüşme sonrası Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan, esirlerin ailelerinin temsilcilerine, çocuklarının geri gelmesi için hükümetin tüm imkanları seferber edeceği ve tüm çabasını sarf edeceği taahhüdünde bulundu. Gazze’deki İsrailli esirlerin geri dönmesinin savaşın hedeflerinden biri olduğuna işaret etti” ifadeleri kullanıldı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü iddia etmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail’in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önermişti. (AA)