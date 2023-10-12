İsrail’de şok istifa! Görevi bırakma kararı aldı

İsrail-Hamas arasında çatışmalar sürerken kritik bir istifa kararı alındı. İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel istifa etti.

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Kişisel sosyal medya hesabından istifasını duyuran İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, yaptığı açıklamada, İsrail’in “savaş sırasında mali kaynakları koruma” ihtiyacına dikkat çekti.

Distel istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* İsrail Enformasyon Bakanlığı’na ulusal dayanıklılığı güçlendirme görevi verildi. Ancak zaten ulusal güvenlik işlerinden sorumlu çok yetenekli bir bakan var, İç Cephe Komutanlığı var, kutsal işler yapan sivil örgütler var ve dürüst olmak gerekirse, yetkilerin bu şekilde ikiye katlanması için herhangi bir gerekçe bulamıyorum.

“İSRAİL HALKININ HER ŞEKELE İHTİYACI VAR”

* Bir devlet dairesini yönetmek pahalı bir iştir ve İsrail halkının her şekele ihtiyacı vardır. Enformasyon Bakanlığı’na verilen yetkileri gördüğümde, çalışılan her günün kamu parasının israfı olduğunu dürüstçe kabul ediyorum.

* Mevcut konjonktürde bu makamın ülkeye ciddi bir katkısı olamaz ve ülkenin iyiliği benim için her şeyden önemlidir. Bütün bunlardan dolayı Enformasyon Bakanlığı görevimden istifa etmeye karar verdim.

İsrailli yetkililer de daha önce Distel’in bakanlığının hiçbir gerçek yetkisinin olmadığını ve bakanlığın yalnızca bakanlık ofisinden oluştuğunu belirtmişti.

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