İsrail’de vergi usulsüzlüğünden hüküm giyen parti liderine bakanlık verilmesine tepki

İsrail'de vergi usulsüzlüğü nedeniyle hüküm giyen Şas Partisi lideri Aryeh Deri'ye yeni hükümette İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının verilmesi protesto edildi.

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Şas Partisi lideri Aryeh Deri’nin, geçmişte gerçekleştirdiği vergi usulsüzlüğü nedeniyle hüküm giymesine rağmen İçişleri ve Sağlık bakanlıklarına atanması üzerine yapılan itirazlar, Kudüs’teki İsrail Yüksek Mahkemesi’nde görüşüldü.

Duruşmanın devam ettiği sırada mahkeme önünde toplanan çok sayıda gösterici, “Yolsuzlar, sizden usandık” ve “Halk adalet istiyor” yazılı dövizler taşıyarak Deri’nin bakan olmasına tepki gösterdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde ise İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’nın “Deri’nin bakan olmasının makullük ilkesine aykırı olduğu ve bu kararın iptal edilmesi gerektiği” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ultra Ortodoks siyasetçi Deri, 1999 yılında rüşvet alma suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 22 ay hapis yattıktan sonra iyi halden serbest bırakılmıştı.

Deri, geçen yıl da vergi suçu işlediğini itiraf etmiş ve hakkında verilen hapis cezasının infazı durdurulmuştu.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun 11 milletvekiliyle büyük Ultra Ortodoks ortağı Şas Partisi lideri Deri’nin bakan olabilmesi için Mecliste yasa değişikliği yapılmıştı.

İsrail Meclisinin geçen hafta, hapis cezası almış kişilerin bakan olmasını yasaklayan hükümet temel kanununda değişikliğe gitmesinin ardından Etik Davranış Hareketi ile İktidarın Nezihliği Hareketi tarafından İsrail Yüksek Mahkemesi’ne itirazda bulunulmuştu.

Yapılan itirazda, aldığı cezanın infazı durdurulmuş kişilerin bakan olmaması istenmişti.

Mahkemenin yapılan itirazlarla ilgili kararını gelecek hafta vermesi bekleniyor. (AA)