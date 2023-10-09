İsrail’deki saldırılarda can kaybı 800’ü aştı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” isimli saldırıda en az 800 İsrailli öldü.
Saldırıda 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.
Saldırıların ardından İsrail, ülkede çalışan 100’ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti. İsrail’de çalışan 100’den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine gönderildi.
Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi. (AA)