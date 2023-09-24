İsrail’den Batı Şeria’ya kanlı baskın… Öğrencileri de gözaltına aldılar

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, üniversiteye düzenlediği baskında çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 2 Filistinli öldürüldü, bir İsrail askeri ise yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Tulkerem kentindeki kampa çeşitli noktalardan baskın düzenlediğini aktardı. İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını anlatan tanıklar, İsrail ordusunun buldozerlerle kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin, 21 yaşındaki Useyd Cebavi ve 32 yaşındaki Abdurrahman Süleyman Ebu Dağaş olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında bir askerin şarapnel parçalarıyla yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail, Batı Şeria’da bulunan Birzeit Üniversitesi’ne de baskın düzenleyerek çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Birzeit Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal ordusundan kalabalık bir birlik, şafak vakti üniversite kampüsüne baskın düzenledi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı ve üniversitenin mülküne zarar verdi” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun kampüse düzenlediği baskın ve gözaltların kınandığı açıklamada, söz konusu baskının üniversitelerin ve eğitim kurumlarının kutsallığının yanı sıra tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal ettiği vurgulandı. (AA)