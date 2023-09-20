İsrail’den Batı Şeria’ya yeni baskın: Can kaybı artıyor

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında öldürdükleri Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki Cenin ve Akbet Cebr mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçlerinin dün gece Cenin Mülteci Kampı’na baskını sırasında çıkan çatışmalarda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladığı bildirilmişti.

WAFA’nın haberine göre, Batı Şeria’nın doğusundaki Eriha kenti yakınlarında bulunan Akbet Cebr Mülteci Kampı’na İsrail güçlerinin düzenlediği baskın sırasında yaraladığı bir başka Filistinli de yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin yaşadığı kampta altyapı büyük zarar görmüştü. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: Askerler öldü