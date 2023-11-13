İsrail’den gazetecilerin bulunduğu bölgeye saldırı
Lübnan'ın güneyinde görev yapan gazeteciler, İsrail ordusunun düzenlediği roket saldırısına maruz kaldı. Saldırıda bir gazeteci hafif yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın Yarun beldesinde bulunan ve bölgedeki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin yakınına roketle saldırı düzenledi.
Saldırıda, Al Jazeera televizyon kanalında görev yapan kameraman İsam Mevasi hafif yaralandı. Mevasi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Al Akhbariya gazetesinin sosyal medya hesabından olay yerine dair fotoğraflar paylaşıldı. Görüntülerde, roketlerin televizyon kanallarına ait canlı yayın araçlarının hemen yanına düştüğü görüldü.
İsrail’in 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a yönelik saldırısında biri gazeteci, 3’ü çocuk toplam 16 sivil öldü.
HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar ve yeni saldırılar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, “Ali Mehdi Sayfeddin isimli bir Hizbullah mensubunun Kudüs için hayatını kaybettiği” ifade edildi.
Hizbullah ayrıca, İsrail işgali altında bulunan Şebaa Çiftlikleri’ndeki Ramta askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Açıklamada, “uygun silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu” ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 74’e yükseldi. (AA)