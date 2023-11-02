İsrail’den Gazze’ye 12 binden fazla hava saldırısı

İsrail, yoğun çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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İsrail’den Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Saldırıların başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, çatışmalar sırasında yaklaşık 1200 yeni hedefin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda Gazze’deki binlerce hedefin vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan gün içinde yapılan bir diğer açıklamada, 188. Zırhlı Tugay 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka’nın, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü bildirilmişti.

Çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığı, 31 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 18’e yükseldiği kaydedilmişti.

“GÜÇLERİMİZ GAZZE’NİN ETRAFINI SARIYOR”

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için “yarısından azını” kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti. Halevi, Gazze'deki savaşta “önemli bir aşamaya daha geçtiklerini” dile getirdi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, “Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki yakıt sıkıntısına dair bir soru üzerine Halevi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt girişine izin vermediklerini söyleyerek, hastanelerdeki yakıtın bitmediğini iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, “tükendiği takdirde bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt girişine izin vereceklerini” kaydetti.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760’ı çocuk, 2 bin 326’sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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