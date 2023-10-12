İsrail’den istihbarat itirafı: Hamas baskınına dair işaretler vardı

İsrail ordusu, Filistinli grupların saldırısından önceki gece bazı işaretler olduğunu ama istihbarat uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

Filistinli grupların Gazze’den 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, “Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız” diye konuştu.

Hagari, Gazze Şeridi’nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine saldırılara katılan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elit komando birliklerinin evlerini ve üslerini vurduklarını belirtti. Ellerindeki yaralı Filistinli silahlı unsurlardan Gazze içindeki “tünel, fırlatma rampaları, toplanma noktaları, askeri konumlara” ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Hagari, saldırıya katılan herkesle hesaplarını göreceklerini ifade etti.

SINIRDA GERGİN BEKLEYİŞ

İsrail ordusunun kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını aktaran Sözcü, askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını ve bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi.

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin Rafah beldesine düzenlenen saldırılarda Kassam’ın denizci birliklerinin üst düzey lideri Muhammed Ebu Şamla’nın öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Şamla’nın evinde deniz saldırılarında kullanılacak mühimmatın saklandığı öne sürüldü. (AA)

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