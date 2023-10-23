İsrail’den kimyasal silah iddiası

Günlerdir bomba yağdırdığı Gazze'ye kara operasyonuna hazırlanan İsrail'den şimdi de "kimyasal silah" iddiası geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim’de İsrail topraklarına saldıran Hamas üyelerinin üzerinden “kimyasal silah formülü” çıktığını savundu.

Herzog, dün gece Sky News kanalına konuk olarak tartışma yaratacak iddialarda bulundu. İsrail ordusunun ele geçirdiği bir USB’de, “El Kaide’ni kimyasal silah yapımını tarif ettiği belgeler” bulunduğunu kaydeden Herzog, bunun Hamas’ın sivillere karşı kimyasal silah kullanmaya hazırlandığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

İsrail lideri, USB’de ayrıca rehinelerin nasıl kaçırılacağı ve bebeklerin kafasının nasıl kesileceğiyle ilgili talimatlar da olduğunu iddia etti.

Hamas’ın El Kaide ve IŞİD’den farksız olduğunu söyleyen Herzog, Gazze’de elektriği, suyu ve yakıt arzını kesen tarafın da İsrail değil Hamas olduğunu savundu.

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