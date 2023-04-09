İsrail’den Mescid-i Aksa itirafı

İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı.

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Times of İsrael adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının “İsrail’e ciddi zarar verdiğini” kaydetti.

Yetkili, “Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını” savundu.

Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail’in “küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü” ifade etti.

MUHALEFET LİDERİ LAPİD: ENDİŞELERİM ARTTI

İsrail’de ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid’in Tel Aviv’de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Lapid, İsrail’deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından “daha fazla endişelendiğini” kaydetti.

Lapid, konuşmasında “Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli.” ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca, “Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez.” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai’in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan’da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail’den Gazze ve Lübnan’a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze’den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. (AA)

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