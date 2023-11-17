İsrail’den Şam’a hava saldırısı
Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail, bu sabah da Suriye'nin başkenti Şam'a yeni bir hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’daki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 02.25’de Şam’ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz, düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Filistin-İsrail savaşı bölgede gerilimi artırırken İsrail, Suriye’ye hava saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. (AJANSLAR)