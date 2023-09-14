İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: Askerler öldü
İsrail’in Suriye'nin Tartus iline düzenlediği füze saldırısında 2 asker öldü, 6 asker yaralandı.
İsrail'in, Suriye’nin batısındaki Tartus kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Akdeniz üzerinden Tartus’ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara saldırdığını belirtti.
Haberde, 2 Suriye askerinin öldüğü, 6 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
İsrail makamları saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.