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İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: Askerler öldü

İsrail’in Suriye'nin Tartus iline düzenlediği füze saldırısında 2 asker öldü, 6 asker yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:53 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
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İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: Askerler öldü

İsrail'in, Suriye’nin batısındaki Tartus kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Akdeniz üzerinden Tartus’ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara saldırdığını belirtti.

Haberde, 2 Suriye askerinin öldüğü, 6 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail makamları saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

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