İsrail’den Suudi Arabistan’a bir haftada 2. ziyaret

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve İsrail Meclisi Ekonomi Komitesi Başkanı Milletvekili David Bitan, Suudi Arabistan'a gitti.

Sozcu.com.tr

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İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme görüşmeleri sürerken İsrail’den ikinci kez bir bakan, uluslararası toplantı için Suudi Arabistan’a gitti.

İsrail İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve İsrail Meclisi Ekonomi Komitesi Başkanı Milletvekili David Bitan; İletişim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan yetkililerin yer aldığı 14 kişilik heyetle, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Posta Birliği toplantısına katılmak üzere dün Riyad’a ulaştı.

Karhi’nin buradaki konferansta konuşma yapacağı ve temaslarda bulunacağı belirtildi.

Bu, Tel Aviv’in diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suudi Arabistan’a İsrail hükümetinden bir hafta içinde ikinci ziyaret oldu.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz da geçen hafta BM çatısı altındaki Dünya Turizm Örgütünün toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitmişti. Katz’ın ziyareti ilk defa İsrail’den bir bakanın Suudi Arabistan’a ziyareti olarak kayıtlara geçmişti.

ORTADOĞU’DA NORMALLEŞME ÇABALARI

İsrail ile Suudi Arabistan’ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak ABD yönetimi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

İsrailli ikinci bakanın Suudi Arabistan’a ziyareti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin verdikleri “olumlu mesajların” ardından gerçekleşti.

Bin Selman, yakın zamanda Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına “her geçen gün daha da yaklaştıklarını” söylemişti. Netanyahu da BM Genel Kurulundaki konuşmasında “Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını” dile getirmişti.

Suudi Arabistan’ın Filistin’e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a güven mektubunu sundu. Büyükelçi’nin ziyareti Suudi Arabistan’dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. (AA)