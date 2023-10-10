İsrail’den tartışma yaratacak hamle: Sivillere binlerce tüfek dağıtılacak

Cumartesi günü Hamas'ın saldırısına hazırlıksız yakalanan İsrail'den yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Hafta sonu tansiyonun yükseldiği Orta Doğu’da gerilim her geçen gün tırmanıyor…

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı saldırı sonrasında İsrail'in de misillemeyle karşılık vermesi sonucunda bölgede ölü ve yaralı sayısı her dakika artıyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken İsrail yönetimi dikkat çekici bir karar aldı… İsrailli yetkililer, İsrail’in sınırlarındaki Yahudi ve Arapların birlikte yaşadığı bölgelerdeki gönüllü vatandaşlarına tüfek ve silah dağıtılacağını duyurdu.

Açıklamayı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakan Ben-Gvir yaptı. Ben-Gvir, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktardı. Sosyal medya üzerinden açıklamayı yapan Ben-Gvir, “İlk aşamada 4 bin kişiye İsrail yapımı tüfek dağıtılacak, daha sonra da en az 6 bin ek tüfek daha verilecek. Gönüllülere kask ve kurşun geçirmez ceket de verilecek.

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