İsrail’den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı: Açıkça göstermeyin

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerinde İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Açıklamada seyahat planlarının da gözden geçirilmesi istendi.

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İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle “İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı” ifade edildi, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

“BİRÇOK ÜLKEDE PROTESTOLAR VAR”

Açıklamada, seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail’e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması için çağrı yapıldı ve “bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği” vurgulandı.

Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları istendi.

“GÖZDEN GEÇİRİN”

“Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran’a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi tavsiye edildi. (AA)

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