İsrail’i iç savaşın eşiğine getiren yargı reformunda Netanyahu’dan geri adım sinyali

İsrail’de Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması binlerce İsrailliyi sokağa dökerken Cumhurbaşkanı Herzog devreye girerek hükümete “Vazgeç” çağrısı yaptı. Netanyahu'nun partisinden de "geri adım" sinyali geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail haftalardır yargının yetkilerini kısıtlayan plana karşı protestolara sarsılıyor.

Ordu içinde de büyük eleştirilere yol açan plana karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından görevden alınması “bardağı taşıran son damla” olurken dün akşam binlerce İsrailli birçok kentte sokaklara döküldü.

Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren olaylar giderek büyürken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu'ya plandan vazgeçme çağrısı yaptı. Herzog, Twitter'da “İsrail halkının bütünlüğü için size yargı sürecini derhal durdurma çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Herzog’un, taraflara “iç savaş” uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı daha önce iktidar tarafından reddedilmişti.

Öte yandan Likud partisinden bir kaynak, olayların büyümesi üzerine Netanyahu’nun yargı reformu sürecini durdurabileceğini aktararak “geri adım” sinyali verdi. Başbakan’ın birkaç saat içinde açıklama yapacağı bildirildi.

İSRAİL'İ AYAĞA KALDIRAN YARGI REFORMU

5 Ocak'ta açıklanan yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını öngörüyor. Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesiyle Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

12 haftadır kitlesel protestolara yol açan plan ülkede siyasete fazla müdahil olmayan ordu içinde de sert eleştirilere yol açtı. İsrail'in başlıca müttefiki ABD de olaylardan endişe duyduğunu açıkladı.

MECLİS KOMİTESİNDEN BOYKOT KARARI



İsrail Meclisi'ndeki Yasama Komisyonu, yargı reformu için oylama yapmama kararı aldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre Komisyon, Yargıçları Atama Komitesinin yapısını değiştiren kanunun ikinci ve üçüncü oturumlardaki oylamasının yapılmamasına karar verdi.

Herhangi bir kanunun Mecliste oylamaya sunulmadan önce Yasama Komisyonu’ndan geçmesi ve burada son halini alması gerekiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR

Bazı belediye başkanları, Başbakan Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, ülkenin orta kesimlerdeki Herzliya ve Kfar Saba kentleri ile Zikhron Ya’akov ilçesi belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildiride, bugün Netanyahu’nun ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. “İsrail’in sürüklendiği felaket ve büyük krizin durdurulması” talebinde bulunacaklarını belirten ortak bildiride belediye başkanları, hükümete tartışmalı yargı reformu adımını durdurması ve muhalefetle müzakereleri başlatması çağrısı yaptı.

İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett ise siyasi kriz için, “İsrail, Yom Kippur Savaşı’ndan beri en büyük tehlike altında” yorumunu yaptı.

İSTİHBARAT ŞEFİ NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ise, siyasi krizi görüşmek için dün apar topar Başbakan Netanyahu'nun konutuna gitti. Bölgedeki protestocuların, Bar’a, “Demokrasiyi kurtar” şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.

İktidardaki Likud partisinden 3 bakan da, “yargı reformu” planını durdurma yönünde karar alması durumunda Netanyahu'nun bu kararını destekleme niyetinde olduklarını açıkladı.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, “Açıklama yapmamanın bedelini ağır ödedik. Yargı sisteminde yapılacak reform gerekli ve hayatidir. Ancak ev yandığında kimin haklı olduğunu soramazsınız, su dökmeli ve içindekileri kurtarmalısınız” değerlendirmesinde bulundu. Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de, yargı düzenlemesi konusunda yeniden değerlendirme yapma çağrısında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise “Reform gerekli ve bunu yapacağız, ancak bir iç savaş pahasına değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tartışmalı yargı düzenlemesinin en büyük savunucularından Adalet Bakanı Yariv Levin'in geri adım atmaya niyetli olmadığı kaydediliyor. Levin'in, yasa tasarısının ertelenmesi veya askıya alınması halinde, hükümet koalisyonundan ayrılma tehdidinde bulunduğu belirtiliyor. (AJANSLAR)

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