İsrail’in en büyük kabusu yeraltı tünellerinden video çektiler… İslami Cihad Örgütü: Cehenneme hoş geldiniz

Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında İsrail'in suçladığı İslami Cihad Örgütü, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak bir mesaj verdi ve uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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7 Ekim’de Hamas’ın saldırısı sonrasında bölgede savaş tamtamları çalmaya başlarken, sosyal medyada dikkat çeken bir videolu mesaj yayınlandı…

Hafta içinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen bombalı saldırıya tepkiler giderek artarken, Filistin ve uluslararası kamuoyu İsrail’i sorumlu tutmuştu. Hastaneyi bombalamadığını iddia eden İsrail ise İslami Cihad Örgütü’nün İsrail’i vurmak isterken yanlışlıkla hastaneyi vurduğunu öne sürmüştü.

Bu iddiayı yalanlayan İslami Cihad Örgütü dün eski adıyla Twitter olan X’ten bir video yayınladı. İslami Cihad Örgütü’nün yayınladığı video Gazze’nin altındaki tünellerde çekildi.

İsrail ordusu bir kara operasyonu hazırlığı içinde olduğunu daha önce de açıklarken, İslami Cihad Örgütü’nün paylaşımında “Cehennem sizi bekliyor” ifadesi kullanıldı. Videoda yer alan grubun üzerinde AK-103-2 tüfek, RPG-7 tanksavar, el bombası ve diğer otomatik gibi silah ve mühimmat dikkat çekti.

Paylaşımda, “Her zaman olduğu gibi Siyonist düşman yalanlar oluşturarak bu barbarca kıyımdaki sorumluluklarını üzerlerinden atmaya çalıştılar. Bu iddiaların yalan ve temelsiz olduğunu söylememiz gerek” denildi.

“GAZZE MEZARLARI OLACAK”

Öte yandan bugün Hizbullah’tan üst düzey bir yetkili, İsrail’in kara harekâtı yapması durumunda çok sert karşılık verileceğini açıkladı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Şeyh Naim Kasım, “Biz İsrail ordusunu zayıflatmaya ve onlara hazır olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Eğer Gazze’ye kara operasyonu yaparlarsa Gazze onların mezarı olacaktır” dedi.

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