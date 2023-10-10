İsrail’in Gazze’ye hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistin'li iki gazeteci hayatını kaybetti.

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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Gazze’deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze’nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze’nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor. Maddi hasarın ağır olduğu bölgelerde, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.