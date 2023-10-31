İsrail’in gizli planı: Amaç, Gazzelileri çöle sürmek

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in Gazzelilerle ilgili sürgün planı gündem oldu. Hükümetin hazırladığı gizli savaş planı, yüz binlerce Gazzelinin Mısır'a zorla göç ettirilmesini öngörüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki 2,3 milyon kişinin Mısır’ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası’na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze’deki sivillerin Mısır’a zorla göç ettirilmesinin “olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını” öne sürdü.

Gazze Şeridi’ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, “Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi’nin Gazze’de yeniden egemen olması” ya da “yerel bir rejimin desteklenmesi”ni içeren diğer iki alternatif, başta “İsrail’e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri” olmak üzere bazı nedenlerle reddedildi.

‘ÇÖLDEKİ ÇADIR KENTLERE YERLEŞTİRİLECEKLER’

Belgede, 3. alternatif olarak Gazze’deki sivil nüfusun Kuzey Sina’daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail’in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtildi.

TÜRKİYE DE PLANA DAHİL

Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu planı mali olarak destekleyeceği ya da yerlerinden edilen Filistinlileri uzun vadede vatandaş olarak kabul edeceği iddia edilen belgede, Kanada’nın “hoşgörülü” göçmenlik uygulamalarının da bu ülkeyi potansiyel bir yeniden yerleşim hedefi haline getirdiği kaydedildi.

Belgede, bu önerinin ilk etapta uluslararası meşruiyet açısından karmaşık olabileceği kabul edilirken, “Değerlendirmelerimize göre, nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır” ifadesine yer verildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ’NDEN TEPKİ

Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh de “Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde nakledilmeye karşıyız ve bunu, aşılmasına izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi olarak görüyoruz. 1948’de yaşananların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Rudeineh, kitlesel bir göçün “yeni bir savaş ilan etmekle eş değer” olacağını ifade etti.

Tel Aviv’deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde kıdemli bir araştırmacı olan Yoel Guzansky, “Eğer bu rapor doğruysa, bu büyük bir hata olur. İsrail ve Mısır arasında stratejik bir çatlağa neden olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 25 Ekim'de, ülkesinin “Gazze’deki Filistinlileri Mısır’ın Sina Yarımadası’na zorlama çabalarını” reddettiğini belirterek, böyle bir çabanın ülkesinin İsrail ile olan barışını tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu. Sisi, hükümetinin, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı su, gıda ve yakıtın kesilmesi ile insani yardımların bölgeye girişinin engellenmesi gibi ablukaları, Filistinlileri Mısır’a sürmeye yönelik bir plan olarak gördüğünü söylemişti. (AA)

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