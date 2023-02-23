İsrail’in kanlı baskını sonrası Filistinlilerden genel grev kararı

İsrail'in Nablus baskınının ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde genel grev başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin dünkü Nablus baskınında öldürülen 11 Filistinlinin yasını tutmak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde genel grev ilan edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, “Grev, Batı Şeria’nın tüm illerine yayılıyor. Bu, İsrail’in işgaline karşı bir direniş biçimi.” dedi. İsrail güçlerinin Nablus’ta düzenlediği baskını “katliam” olarak nitelendiren Ebu Yusuf, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Ebu Yusuf, “Filistin halkının işgal güçleri karşısında yekvücut olduğunu” dile getirdi. FKÖ yetkilisi, bugün İsrail ordusunun “işlediği suçları protesto” için eylemler düzenleneceğini ifade etti.

Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze Şeridi’nde de genel grev başlatıldı, dükkanlar kepenk indirdi, okullar tatil edildi.

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İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine dün sabah birkaç noktadan baskın düzenlemişti. Nablus’un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri 6’sı ağır 100’den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistinli gruplar Nablus’ta hayatını kaybedenlerin yasını tutmak amacıyla kapsamlı grev çağrısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli öldürüldü. (AA)

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