İsrail’in saldırdığı Şifa Hastanesi’nden kan donduran görüntüler geldi: Cesetler etrafa saçıldı

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısına misilleme yaparak sivilleri hedef alan İsrail'in dün gece saldırdığı Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nden gelen fotoğraflar durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’ne düzenlediği saldırının ardından yayınlanan görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

İsrail askerlerinin Çarşamba günü Gazze’nin en büyük hastanesine girdi ve odaları ve bodrum katını arayarak saldırıda bulundu.

İsrail yönetimi, Şifa Hastanesi’ne saldırının sebebi olarak hastanenin altındaki tünellerde Hamas’ın karargah kurduğunu iddia etti. İsrail bu sebeple hastaneyi kara operasyonunun ana hedefi haline getirdiğini öne sürdü.

Dünyanın dikkati içeride mahsur kalan yüzlerce hasta ve yerinden edilmiş binlerce sivilin akıbetine odaklanmış durumda. Gazze’de yetkililer, İsrail’in tesisi kuşatması sonucu son günlerde aralarında üç yeni doğmuş bebeğin de bulunduğu çok sayıda hastanın öldüğünü söylüyor.

İsrail, askerlerinin kapıların dışındaki bir çatışmada savaşçıları öldürdüğünü ve içeridekiler için tıbbi malzeme getirdiğini söyledi.

Reuters’a telefonla bilgi veren cerrah Dr. Ahmed El Mohallalati, çatışmalar gece boyunca hastanenin dışında devam ederken personelin saklandığını söyledi. Mohallalati, “Dün akşam erken saatlerde başladı… hastane çevresinde ve hastane içinde ateş ediliyordu. Ve ses gerçekten korkunçtu. Bakın, hissedebiliyorsunuz, bilirsiniz, hastaneye çok yakın. Ve sonra tankların hastanenin etrafında hareket ettiğini fark ettik. Büyük tanklardan biri doğu ana kapısından hastane içine girdi ve hastanenin acil bölümünün önüne park ettiler” dedi.

Korku içinde Reuters’a açıklamalarda bulunan doktor, “Hastane etrafında her tür silahlar kullanılıyor. Hastane doğrudan hedef alınıyor. Pencerelerden uzak durmaya çalışıyoruz” dedi.

Olayı yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Gazzeli de, “Her katı ve odayı aradılar. İçeride çatışma yaşanmadı çünkü burada hiç silahlı bir insan yok” ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde Reuters’ın yayınladığı fotoğraflarda ise şiddetin boyutu gözler önüne serildi. Hastane çevresinde saldırıda ölen ve hastanedeki elektrik, ilaç ve su sıkıntısı sebebiyle yaşamını yitirenlerin cesetleri yer alırken, binanın kullanılamaz halde olduğu da görülüyor.

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