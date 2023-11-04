İsrail’in şiddeti bitmek bilmiyor: İnsanların sığındığı okulu bombaladılar

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var.

Sozcu.com.tr

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7 Ekim’den beri Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşta, İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik sistematik saldırıları bitmek bilmiyor…

Dün gece saldırıların dozunu artıran İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi’nin girişine saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi’nin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

YERİNDEN EDİLMİŞ MÜLTECİLERİ VURDULAR

Bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı bir okulun bombalandığı kayıtlara geçti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu’nu bombaladı, ölü ve yaralılar var.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah’ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığını ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze’deki El-Vefa Hastanesi’nin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

ŞİDDET BİTMEK BİLMİYOR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AJANSLAR)