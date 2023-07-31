İsrail’le Suudi Arabistan arasında gizli görüşme iddiası

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın, ABD'de Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmeyi de içeren bir anlaşma sağlama çabalarıyla ilgili üst düzey Beyaz Saray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilileriyle gizli görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Axios haber sitesinin iki ABD’li kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeyi de içerecek bir anlaşmaya varma çabalarıyla ilgili Beyaz Saray ve CIA’den üst düzey yetkililerle görüşmek üzere iki hafta kadar önce Washington’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

CIA DREKTÖRÜYLE GÖRÜŞTÜ

Kaynaklar, Barnea’nın, geçen hafta Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve CIA Direktörü Bill Burns ile görüştüğünü kaydetti.

Mossad Başkanı’nın, Suudi Arabistan ziyaretinde Sullivan’a eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ve Biden’ın enerji ve altyapıdan sorumlu kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile de bir araya geldiğini kaydeden kaynaklar, görüşmelerin ana konusunun Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

ABD’nin, Suudi Arabistan’ın sivil bir nükleer program geliştirmesine verebileceği destek ve Riyad’la potansiyel silah anlaşmasına karşılık İsrail’in kendi güvenlik çıkarlarının Washington’da anlaşılması için uğraştığı ifade ediliyor.

SULLİVAN, VELİAHT PRENS BİN SELMAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, geçen hafta Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman dahil üst düzey Suudi yetkililerle görüşmüştü.

Beyaz Saray, Sullivan’ın, bin Selman ve Suudi yetkililerle “dünyayla bağlantılı daha barışçıl, güvenli, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi için ortak bir vizyon geliştirmeye yönelik girişimler” dahil, ikili ve bölgesel meseleleri görüştüğünü aktarmıştı.

Ziyaretten önce New York Times yazarı Thomas Friedman, Biden’ın “iki devletli çözüm için İsrail’in Filistinlilere tavizler vermesi koşuluyla Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşması olasılığı” üzerinde uğraştığını yazmıştı.

Söz konusu iddiayla ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Suudi Arabistan-İsrail arasındaki normalleşmeyi ve İsrail-Filistin hattında iki devletli çözümü desteklediklerini ancak bu konulardaki görüşmelerin sonuçları hakkında bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtmiş, başka bir yorum yapmaktan kaçınmıştı.

ABD’de Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkilerin tesisi konusundaki hamlesini bu yılın sonu ya da gelecek senenin başına kadar tamamlamak istediği yorumları yapılıyor. (AA)

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