İsrailli askerlerden canlı yayında işkence

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde evine zorla girdiği Filistinli aktivist İyad Banat'ı sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada ailesinin önünde işkence ederek gözaltına aldı.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne bir aydan uzun zamandır sürdürdüğü ağır bombardımana paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria’da da baskınlar, gözaltı operasyonları, kentleri askeri kontrol noktalarıyla birbirinden ayırma uygulamalarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerin ve şiddetin derecesini gittikçe yükseltiyor.

ŞİDDET DURMUYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan saldırılarını aralıksız sürdürdüğü 7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere yönelik şiddeti de durmuyor.

BATI ŞERİA’DA GÖZALTILAR

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 2 bin 520 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu sayının, evlerde, askeri kontrol noktalarında gerçekleşen gözaltılar ile baskı uygulanarak ya da aile bireyleri rehin tutularak teslim olmaya zorlananları da kapsadığı kaydedildi.

Gözaltı hamlelerinin İsrail’in artan çatışma halini baltalamak amacıyla kullandığı değişmez sistematik politikasını oluşturduğu aktarıldı. Gözaltı uygulamasının aynı zamanda İsrail’in toplu cezalandırma politikasının da en önemli araçlardan biri olduğu ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakılanlar ile 7 Ekim’den bu yana hedef alınanların yakınlarının tanıklıklarını belgeledi.

Bu tanıklıkların doğrudan ateş etme tehdidi, ağır darp, haklarında saha soruşturması, tecavüz tehdidi, polis köpeklerini kullanma, canlı kalkan olarak kullanılmasına varan ciddi saldırı, ihlal ve sistematik suç durumlarını yansıttığı kaydedildi.

Verilere göre, gözaltına alınmalarından sonra iki kişi maruz kaldığı eziyet nedeniyle öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

CANLI YAYINA YANSIDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde evine zorla girdiği Filistinli aktivist İyad Banat’ı sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada ailesinin önünde işkence ederek gözaltına aldı. (AA)