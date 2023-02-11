İsrailli Bakan Ben-Gvir’den skandal “Operasyona hazır olun” talimatı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail polisine, pazar gününden itibaren Doğu Kudüs'te "Savunma Kalkanı 2" operasyonu için hazır olma talimatı verdiği belirtildi.

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Ben-Gvir, İsrail vatandaşlığı bulunan bir Filistinlinin bugün, yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ramot'taki ana cadde üzerinde aracıyla çok sayıda yayaya çarparak düzenlediği saldırının akabinde açıklamalarda bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, Ben-Gvir, saldırının düzenlendiği noktada, Kudüs Polis Merkezinde yaptıkları durum değerlendirmesinin ardından 12 Şubat’ta başlamak üzere “Savunma Kalkanı 2” operasyonu için polise hazır olma ve plan yapma talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan, ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Başkanı Yair Lapid, Ben-Gvir’in açıklamasını eleştirdi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tik Tok Bakanı, kabine toplanmadan, durum değerlendirmesi yapmadan ve emniyet teşkilatıyla koordinasyon kurmadan operasyon için talimat verdi.” ifadesini kullandı. KAN’da da ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin eleştirisine yer verildi.

Söz konusu yetkili, “Savunma Kalkanı 2, 3 ya da 4 operasyonu kararı saldırının düzenlendiği noktada ayaküstü alınmaz. Konuyla ilgili emniyet yetkilileriyle istişare edilmedi. Üstelik Ben-Gvir’den konuyla ilgili açıklama yapması istendi.” diyerek Güvenlik Bakanı’na tepki gösterdi.

Yetkili ayrıca, böyle bir kararın en azından tüm emniyet teşkilatıyla istişare edildikten sonra alınmasını ve gerekirse bakanlar kuruluna sunulmasını kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ramot'ta bugün Filistinli Hüseyin Karaka’nın “araçla ezme” şeklindeki saldırısında 2 İsrailli ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Savunma Kalkanı Operasyonu, İsrail’in 2002’de Batı Şeria’da Filistin kontrolündeki kentlere düzenlediği ve İkinci İntifada’yı sona erdirme amacı taşıyan operasyona verilen isim olarak biliniyor. Bunun, İsrail’in, 1967’deki Altı Gün Savaşlarından sonra düzenlediği en geniş kapsamlı operasyon olduğu ifade ediliyor. (AA)

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