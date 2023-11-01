İsrailli bakan: Gazze’de ağır bedel ödüyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail'in ağır bir bedel ödediğini söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydederek, İsrail ordusunun Hamas’ı yenme hedefine doğru ilerlediğini söyledi.

İsrailli Bakan, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen İsrail askerlerine işaret ederek, “Toprağa düşenlerin (askerlerin) uğruna, yaşayanların uğruna, İsrail halkının ve İsrail devletinin uğruna düşmana saldırmalıyız” dedi.

Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinin İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine ise Gallant, “terörizmin önlenmesine yardımcı olmak için fonların Filistin yönetimine aktarılması gerektiğini” söyledi.

İsrailli Bakan, işgal altındaki “Batı Şeria’da istikrarın İsrail’in çıkarına olduğunu” belirtti.

İsrailli Bakan, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen İsrail askerlerine işaret ederek, ağır bir bedel ödediklerini ifade etti. (AA)