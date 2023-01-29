İsrailli Bakan’dan Filistin’e skandal “Nazi” benzetmesi

İsrail Diaspora ve Eşitlik Bakanı Amichai Chikli, "neo-Nazi oluşumu" olduğunu öne sürdüğü Filistin yönetiminin "feshedilmesi" çağrısında bulundu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Chikli, “Yedioth Ahronoth” gazetesine bağlı “Ynet” radyosuna yaptığı açıklamada, İsraillilere düzenlenen saldırılara tepki olarak Filistin yönetimine karşı bazı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Chikli, “Filistin yönetimi, sorunların ve terörün kaynağıdır ve özünde anti-Semitik bir neo-Nazi oluşumudur.” ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, “Filistin yönetiminin feshedilmesi” konusunun düşünülmesi gerektiğini savundu.

“SALDIRGANLARIN ANNELERİNİ SURİYE SINIRINA BIRAKALIM”

Öte yandan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen de “Filistinli saldırganların annelerinin Suriye sınırına bırakılması” çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Filistinli saldırganların ailelerine yönelik İsrail Güvenlik Kabinesince alınan kararlara işaret eden Cohen, bu kararların “az ve yeterli ciddiyette olmadığını” ileri sürdü.

Cohen, “Teröristlerin annelerini otobüslere bindirip Suriye sınırındaki Kuneytra Sınır Kapısı’na bırakmalıyız.” dedi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, KUDÜS’TE KULÜBEYE SALDIRDI

Doğu Kudüs’te ise bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinli otobüs şoförlerinin kullandığı dinlenme kulübesine saldırdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, kulübeyi tahrip eden Yahudi yerleşimciler, şoförlerin kullandığı seccadeyi de tuvalete attı.

İSRAİL’İN CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı’na 26 Ocak’ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak’ta düzenlenen silahlı saldırıda 7 İsrailli yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi’nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bölgede yaşanan can kayıplarını Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti izledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın farklı noktalarında, Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdığı çok sayıda olay yaşandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 2023’ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30’dan fazla Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. (AA)

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