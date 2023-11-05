İsrailli bakandan şok sözler: Gazze’ye nükleer bomba atılabilir

İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklamasıyla şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda’ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı. Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze’ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

‘İRLANDA YA DA ÇÖLE GİDEBİLİRLER’

Eliyahu, Gazze’nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi. Gazze’de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, “İrlanda’ya da çöllere de gidebilirler, Gazze’deki ‘canavarlar’ kendileri çözüm bulmalı” cevabını verdi.

GERİ ADIM ATTI

İsrailli liderler, Eliyahu’nun açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu’nun sözlerinin “gerçeklikten kopuk” olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu’nun sözlerini “sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması” olarak niteledi. Lapid, Başbakan Netanyahu’ya seslenerek “Netanyahu onu bu sabah kovmalı.” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Yoav Gallant de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu’nun sözlerinin “asılsız ve sorumsuz” olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.

Tepkilerin ardından aşırı sağcı bakan geri adım attı. X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının “mecazi olduğunu” savundu. (AA)

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