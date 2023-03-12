İsrailli bakanın skandal çağrısı sonrası yeni gelişme

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki tepki çeken sözlerinin ardından düzenlediği ABD ziyaretinde resmi temas gerçekleştiremeyeceği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haaretz gazetesi, Smotrich’in Washington ziyaretini “Herkes Ondan Nefret ediyor, Smotrich Protestolar ve Resmi Boykotla Karşılaşacak” başlığıyla manşete taşıdı.

Habere göre, Smotrich, İsrail şirketleri için ABD’deki Yahudi toplumundan fon toplayan ve esasen İsrail devletine bağlı olan “Israel Bonds” adlı kuruluşun liderlik zirvesinde bir konuşma yapacak.

ABD’deki Yahudi-Amerikan örgütleri, “Israel Bonds”a Smotrich’i kabul etmeme yönünde baskı uyguladı. Ancak “Israel Bonds”, İsrail Maliye Bakanlığıyla olan bağı nedeniyle Smotrich’e boykot uygulayamadı.

YAHUDİ-AMERİKAN SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN LİDERLERİNDEN PROTESTO

ABD’deki birçok Yahudi-Amerikan sivil toplum kuruluşunun lideri, ortaklaşa hareket ederek Smotrich’i protesto edeceğini duyurdu.

İsrail’de demokratik değerlerin teşviki için çalışan ve 12 Yahudi-Amerikan kuruluşundan oluşan “The Progressive Israel Network” grubu, “Smotrich’e Hayır, Nefrete Hayır” sloganıyla aşığı sağcı Bakanı protesto edeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarına karşı protestolarıyla tanınan “UnXeptable” adlı kuruluş da kendi protestolarını düzenleyeceğini kaydetti.

Siyonizm karşıtı tutumlarıyla tanınan “Jewish Voice for Peace” ve “IfNotNow” adlı sivil toplum kuruluşlarının da protestolara katılacağı aktarıldı.

Öte yandan Smotrich’in Biden yönetiminden hiçbir yetkiliyle resmi teması olmayacak.

Daha önce İsrail’den Kanal12’nin üst düzey bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Smotrich’in ABD’li yetkililerce “persona non-grata” (istenmeyen adam) olarak görüldüğü paylaşılmıştı.

İSRAİL’İN TEPKİ ÇEKEN AŞIRI SAĞCI BAKANI SMOTRİCH

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Saldırılar, uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında “savaş suçunu teşvik ettikleri” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin “Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” ifadesini kullanmıştı.

Smotrich, etnik temizlik çağrısı olarak değerlendirilen bu sözlerine gelen tepkiler üzerine “Kelimeleri yanlış seçtim.” diyerek geri adım atmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'de 'diktatörlüğe karşı direniş günü': Başbakanın evini kuşattılar

İlginizi Çekebilir AB'den İsrail ve Filistin'e çağrı