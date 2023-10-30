İsrailli gazeteden şok iddia: Hükümet ‘Hamas’ belgesini ciddiye almadı

İsrail hükümetine, 2016'da Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir belge sunulduğu ancak o dönemde bunun ciddiye alınmadığı öne sürüldü.

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İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un haberine göre, dönemin Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, 2016 yılında hazırladığı bir belgede, Hamas’ın İsrail topraklarına saldırmayı planladığını ve bunun ciddiye alınması gerektiğini uyarısında bulundu.

Haberde, Lieberman’ın hazırladığı belgede, Hamas’ın, İsrail’in iç kesimlerine sızmak, yerleşim yerlerini ele geçirmek ve rehine almak gibi saldırılar planladığı belirtiliyor. Belgede ayrıca, Hamas’ın 2022 yılına kadar İsrail’i yok etmeyi ve tüm Filistin topraklarını kurtarmayı hedeflediği de ifade ediliyor.

Belgenin, Ekim 1973’teki Yom Kippur Savaşı’nın sonuçlarından daha kötü sonuçları öngördüğü belirtiliyor. Ancak, habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da dahil, uyarının muhataplarının hiçbiri bu senaryoyu hak ettiği kadar ciddiye almadığını öne sürüyor.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)