İsrailli isimden ‘sivil ölüm’ itirafı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil ölümler yaşandığını ve ölenlerden kaçının sivil, kaçının terörist olduğunu bilmediklerini söyledi. Herzog, "Her savaşta istenmeyen sonuçlar ve sivil zayiat olur" ifadesini kullandı.

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İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ABD basınına konuştu.

“ABD’ye göre, Gazze’nin kuzeyinde 400 bin kişi mahsur kalmış durumda. Binlerce Filistinli sivil kayıp var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı’na göre, 70’ten fazla Birleşmiş Milletler çalışanı ve 30 ya da daha fazla gazeteci öldürüldü. ABD’nin istediği gibi ordunuz taktik değiştirecek mi?” sorusuna, bu rakamlar konusunda kesin bir yorum yapamayacağı yanıtını verdi.

Herzog, rakamlara ilişkin, “Bu sayıları değerlendirirken çok dikkatli olacağım çünkü ne siz ne de ben bunların kaçının silahlı terörist, kaçının sivil olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her savaşta istenmeyen sonuçlar ve sivil zayiat olur” diyen Herzog, ateşkesin ancak Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılmasıyla mümkün olacağını söyledi. (AA)