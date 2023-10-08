İsrailli turistler korkudan ülkelerine dönemedi

Akdeniz’deki Girit Adası’nda tatil yapan İsrailli turistlerden bir çoğunun Tel Aviv’e dönüş uçağına binmediği ve ülkelerine dönmediği belirtildi.

Yaşar ANTER

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İsrail'den Akdeniz'deki Girit Adası'na tatile gelen ve tarifeli uçak ile Tel Aviv' dönmek isteyen İsrailli turistlerden bazılarının Kandiye Havalimanı'ndan son anda uçağa binmekten vazgeçtikleri belirtildi.

ERT muhabiri Jason Tavlas’a konuşan Girit Seyahat ve Turist Acenteleri Başkanı Michalis Vlatakis, ilk etapta 17 İsrailli turistin ülkelerine dönmekten vazgeçtiklerini belirterek “Bazı İsrailli turistler kendi ülkelerinde olup bitenlerden korkuyor. Sabah uçuşlarıyla İsrail’e gidecek olan 340 kişiden 17’si sonunda ayrılmayı reddetti! Bu yüzden dönüş için satın aldıkları biletleri kaybettiler ve masrafları kendilerine ait olmak üzere Kandiye’de otel odası rezervasyonu yaptırdılar” dedi.

İsrail’e Kandiye’den günde 9 uçağın kalktığı, sabah saatlerinde yaşanan kaosa rağmen geri kalan uçuşların normal şekilde gerçekleştiği belirtildi.

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