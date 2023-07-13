İstanbul, Avrupa’nın gözdesi: Listede birinci sırada yer aldı

İstanbul, ABD merkezli seyahat ve tatil dergisi Travel ve Leisure (T+L) okuyucuları tarafından seçilen Avrupa'nın 15 Favori Kenti 2023 listesinde 1'inci sırada yer aldı. İstanbul ayrıca Dünyanın 25 Favori Kenti 2023 listesine 8'inci sıradan girdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de ilk olarak 1971 yılında yayımlanmaya başlayan seyahat ve tatil dergisi Travel and Leisure okuyucuları, her yıl düzenlenen Dünyanın En İyileri Ödülü anketinde Avrupa’nın Favori 15 Kenti listesini tamamladı.

Yaklaşık 165 bin okuyucu mimari, yemek kültürü, genel kültür, ev sahipliği ve alışveriş konularında tercih ettikleri kentleri oyladı ve İstanbul, 90.23 puan alarak Avrupanın en favori kenti seçildi.

Travel and Leisure’dan İstanbul’a dair yapılan açıklamada, “Türkiye zorlu bir yılı atlatırken bile, T+L okuyucuları İstanbul’u listenin en başına koydu. Bir okuyucu, sunacak çok şeyi olan güzel bir şehir olduğunu söylerken, bir diğeri her bütçeye uygun bir şehir olduğunu söyledi” denildi.

İstanbul’un en beğenilen yerleri arasında Kapalıçarşı, İstanbul Boğazı ve Sultanahmet Meydanı yer aldı.

Listede bulunan diğer kentler arasında İtalya’dan Floransa, Roma yer alırken Prag, Barselona, Edinburgh, Bordo ve Viyana listedeki favori kentlerden oldu.

İstanbul, yine okuyucular tarafından oylanan Dünya’nın 25 Favori Kenti 2023 listesine ise 8’inci sıradan girdi.

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