İstihbarat raporu: Çeçen lider Kadirov’un sağlık durumu kötü

Rusya-Ukrayna savaşında Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lider Ramzan Kadirov hakkında dikkat çekici bir istihbarat raporu geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Ramzan Kadirov hakkında dikkat çekici bir rapor yayınladı…

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov’un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

Kadirov’un aceleyle Moskova’dan Çeçenistan’a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, “Kadirov’un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır” dedi.

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.

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