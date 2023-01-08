İsveç Başbakanı: Türkiye’nin her talebini yapamayız

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında Finlandiya ile NATO üyeliği için sıraya giren İsveç'in başbakanı Ulf Kristersson'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Macaristan ve Türkiye henüz onay vermezken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Türkiye’nin terörle mücadelede yeterli iş birliği yapmadığı gerekçesiyle NATO üyeliğine yeşil ışık yakmadığı İsveç’in başbakanı katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç, Türkiye’nin bazı taleplerini yerine getirme vaatlerinde bulunmuştu. İsveç’te düzenlenen etkinlikte konuşan Kristersson, “Türkiye bizim yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı doğrularken, bizim yapamayacağımız ya da veremeyeceğimiz sözleri de istiyor” dedi.

Kristersson, “Türkiye bizden İsveç’in NATO üyeliğine destek için yapamayacağımız şeyler istiyor” ifadesini kullandı.

Ankara’nın bütün taleplerini NATO üyeliği için yerine getiremeyeceklerini dile getiren Kristersson’un açıklamalarını uluslararası haber ajansları “son dakika” ibaresiyle servis etti.

İlginizi Çekebilir İsveç: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz