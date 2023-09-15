İsveç basınından iddia: Türkiye’ye verilen istihbarat bilgileri suçluların eline ulaştı

Son dönemde NATO üyelik süreci sebebiyle tansiyonun gergin olduğu Ankara-Stockholm hattında ipleri daha da gerecek bir iddia geldi...

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ile Türkiye arasında bir süredir devam eden anlaşmazlığı daha da artıracak bir iddia İsveç medyasından geldi…

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet bir süre önce İsveç’in Türk yetkililere aktardığı çok gizli istihbarat verilerinin ve bilgilerinin İsveç’teki suçluların eline geçtiğini iddia etti.

TÜRK BİR YETKİLİ Mİ SIZDIRDI?

Gazete, Türkiye’den İsveç’e iadesi istenen Kürt Tilki lakabıyla bilinen mafya Rawa Majid hakkındaki bilgilerin İsveç’teki suçlulara ulaştığını duyurdu. Majid’in tutuklanmasına yardımcı olmak üzere Türk yetkililere gönderilen bilgilerin suç şebekesinden bir üyenin cep telefonunda bulundu.

İsveç polisi bu sızıntıyı ülkeler arasındaki bilgi paylaşımına ilişkin güven ve kuralların bir ihlali olarak yorumladı. Jonathan Jeppson imzalı haber için konuşan İsveçli bir yetkili, “Muhtemelen Türkiye’deki bilinmeyen bir yetkili tarafından sızdırıldı” dedi.

“POLİSİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLAYABİLİRLER”

Bilgilerin 2022 yılında suç örgütüne ulaştığının tespit edildiği belirtilirken, bu istihbaratın İsveç’ten Türkiye’ye en üst düzeyde teslim edildiğine de vurgu yapıldı. Belgelerin “Yılan Operasyonu” kapsamında hazırlandığı da belirtildi. Gazeteye konuşan İsveçli bir polis yetkilisi, “Bu büyük bir skandaldır” dedi.

Belgelerde, Türkiye’nin Majid’in tutuklanmasını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı belirtilirken, suç şebekesiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin de bulunduğuna dikkat çekildi. Belgelerin İsveç’te yakalanan bir suçlunun cep telefonunda bulunduğu da belirtildi.

Aftonbladet’e konuşan bir kaynak, “Bu tür bilgilerin onlara ulaşması iyi bir şey değil. Sonuç olarak suçlular polisin onlar hakkında ne bildiğini öğrenmiş oluyor. O zaman polisin kendilerine karşı nasıl çalıştığını anlıyorlar” dedi.

GEÇEN YIL YAKALANMIŞTI

Majid, geçen yıl Nisan ayında Marmaris’te yakalanmıştı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Majid’in iadesini isteyen İsveç’e Türkiye’den olumsuz yanıt gelmişti.

Majid bu olaydan kısa bir süre sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve Türk vatandaşı olduktan sonra serbest bırakılmıştı.

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