İsveç medyası Kahramanmaraş’taki durumu aktardı

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan iki şiddetli depremle sarsıldıktan sonra yaralıları ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor... İsveç medyası da Kahramanmaraş'a giderek bölgede yaşananları aktardı.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta son gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Bölgeden gelişmeleri aktaran Expressen, bölgede yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor…

Gazete muhabiri, eskiden dondurma taşımak için kullanılan araçların enkazdan cansız çıkarılan insanların naaşını taşımak için kullanıldığını aktarırken, morglarda da yer kalmadığını söyledi. Haberde, “Morglar doldu: Bu kadar çok ölüyü görmemiştim” başlığı kullanılırken, “Ceset torbaları yerlere bırakılıyor çünkü morglarda yer kalmadı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor” dedi.

Gazeteye konuşan ve Suriye’deki savaştan kaçtıktan sonra Türkiye’de yaşamaya başlayan İbrahim isimli bir gönüllü, “Ben savaşı gördüm ama burada durum çok daha kötü” dedi.

Depremden sonra yardımcı olmak için gönüllü olarak Kahramanmaraş’a gittiğini söyleyen 22 yaşındaki İbrahim, birçok cansız bedenin kimliğinin ise bilinmediğini belirtti. Haberde, “Koridorlarda cansız bedenler sıralanmış. Ceset ve ölüm kokuyor. Hastane çalışanları bir ileri bir geri koşuşturuyor” denilirken ölenler arasında çocukların olduğu da belirtildi.

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