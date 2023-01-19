İsveç Savunma Bakanı Türkiye’ye geliyor

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, gelecek hafta sonu Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, başkent Stockholm’de İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile basın toplantısı düzenledi.

Pal Jonson, toplantıda “Milli Savunma Bakanı (Hulusi) Akar’dan Ankara’ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile NATO’ya üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan anlaşmaya da değinen Jonson, “Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalandı, bunun uygulamasında mesafe kaydedildi” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis’te dün gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Akar, Pal Jonson’un olası ziyaretine ilişkin, “Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek” açıklamasını yapmıştı. (AA)

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