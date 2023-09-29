İsveç’te çete şiddeti: Başbakan ordudan yardım istedi

İsveç çete şiddetiyle sarsılırken Başbakan Ulf Kristersson ordu ve polis şeflerini çağırdı.

Sozcu.com.tr

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yalnızca Eylül ayında 11 kişinin ölümüne yol açan çete şiddetine karşı önlem almak üzere ülkenin silahlı kuvvetleri ve emniyet müdürünü toplantıya çağırdı.

Başkent Stockholm’de çarşamba günü gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırıda iki kişi, dün de Uppsala kentinde bir evin bombalanmasıyla 20’li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti.

Hafta başında ise silahlı bir saldırganın Sandviken bölgesinde bir bara ateş açmasıyla iki kişi hayatını kaybetmişti.

İsveç Başbakanı Kristersson, nadiren gerçekleştirdiği ulusa sesleniş yayınında “İsveç için zor bir zamandan geçiyoruz. Dün gece 25 yaşında bir kadın bir daha uyanamadı. Çeteleri yakalayacağız ve çetelerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Kristersson, ülkede geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerde popülist ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar’dan destek alarak sağ merkez bir azınlık hükümeti kurmuş ve İsveç’te sekiz yıl süren Sosyal-Demokrat yönetim dönemini sonlandırmıştı. Kristersson’un koalisyonuna seçimde zaferi getiren bir unsur da büyüyen çete şiddetini önleyecekleri taahhüdünde bulunmaları olmuştu.

Bu konuya ilişkin atılan adımlar kapsamında, polis kuvvetine verilen yetkilerin artırılması ve silah suçlarına yönelik cezaların ağırlaştırılmasına karar verilmişti.

EN ÇOK GÖÇMEN ALAN ÜLKE

Alınan kararlar henüz yürürlüğe girmiş değil ancak Kristersson sorunlar için geçmiş hükümetleri suçladı. Kristersson “Sorumsuzca yürütülen göç politikası ve başarısız entegrasyon bizi bu noktaya getirdi” dedi.

İsveç uzun yıllar boyunca liberal göç politikaları uygulamış ve 2015’teki göç krizinde kişi başına en çok göçmen kabul eden Avrupa ülkesi olmuştu. Bu politikalar, bir önceki Sosyal-Demokrat hükümet tarafından değiştirilmişti ancak Kristersson’un hükümeti tarafından daha da sıkılaştırıldı.

İsveç’in 10,5 milyon büyüklüğündeki nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si başka ülkelerde doğan insanlardan oluşuyor.

Muhalefet partisi ve parlamentodaki en büyük parti olan Sosyal Demokratlar hükümete yasayı değiştirmeleri ve çete şiddetini durdurmak üzere ordudan destek alınmasına izin vermeleri yönünde dün çağrıda bulundu. Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson düzenlediği basın toplantısında “İsveç bu değil, İsveç’in olması gereken bu değil” dedi.

Polis, İsveç’te yaklaşık 30.000 kişinin doğrudan ya da dolaylı şekilde çete suçları ile ilişkili olduğunu tahmin ediyor. Şiddet eylemleri, normalde bu tür suçların nadir görüldüğü küçük kentlere de sıçramış durumda. (Reuters)