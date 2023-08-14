İsveç’te Irak asıllı provokatörden Kuran’a yeni saldırı

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenleyerek, İslam dini ülkede yasaklanana kadar provokasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Irak asıllı Salwan Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur’an-ı Kerim’in üzerine bastı. İslam’a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi.

Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi. Momika’ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

Bölgede toplanan ve sosyal medyada üzerinden örgütlenen “Kur’an’ı yakmayı durdurun” isimli grup, Momika ve Najem’e tepki gösterdi. İsveçli aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri, itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek, “Irkçı eylemi durdurun” sloganları attı.

Göstericilerden birinin Momika’yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi. Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem’e, 10’u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. (AA)

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