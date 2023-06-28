İsveç’te kriz çıkaracak provokasyon: Yine yaktılar

İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Türkiye'den açıklama gecikmedi.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Medbargareplatsen’de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur’an-ı Kerim’i yere atıp üzerine basarak İslam’a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Emniyet, Kurban Bayramı’nın birinci gününde gerçekleşen provokasyon karşısında olay çıkmaması için Stockholm’deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.

Provokasyona izin verilmesine tepki gösteren Stockholm Camisi Derneği Başkanı Mahmut Khalfi, provokasyonun Müslümanları derinden üzdüğünü söyledi. Khalfi, “Müslüman üyelerimiz bizi arayarak çok incindiklerini, endişe duyduklarını ve kutsal değerlerine hakaret nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor” dedi.

MAHKEME YASAĞI KALDIRMIŞTI

İsveç’te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise “güvenlik riski endişelerinin” gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan’da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin “Kur’an-ı Kerim yakma yasağını” 12 Haziran’da kaldırmıştı.

HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan eylemi lanetledi.

Fidan, Twitter hesabından, İsveç’te yapılan Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır” ifadesi kullanıldı. (AA)

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