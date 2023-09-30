İsveç’te PKK eylemi
İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye’yi hedef alan eylem düzenledi.
Başkent Stockholm’deki Medborgarplatsen Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK’nın destekçileri, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.
PKK'yı simgeleyen parçalar taşıyan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açan kişiler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde de sloganlar attı.
Polis gözetiminde İsveç Meclisine doğru yürüyüşe geçen kişiler “NATO’ya hayır” dedi.
İsveç polisi, engel olunmaması için yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.