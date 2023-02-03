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İsveç’te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı.

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İsveç’te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı

İsveç radyosu SR’nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG’ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi. (AA)

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