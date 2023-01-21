İsveç’te yine infial uyandıracak eylem

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

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Aşırı sağcı Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur’an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.

Aşırı sağcı Paludan’a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te Kur’an’ı Kerim yakılmasını “Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.” ifadeleriyle kınadı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan’a cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

Paludan, 15 Ocak’ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç’e bir daha Kur’an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan’a Kur’an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT’ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.

RASMUS PALUDAN KİM?

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveçte faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor. Paludan, daha önce Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.