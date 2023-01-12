İsveç’teki PKK provokasyonuna Türkiye’den sert tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'deki tarihi belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm’de belediye binası önündeki provokasyonuna, “iğrenç” nitelendirmesiyle tepki gösterdi.

Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir.” ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm’de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye’nin tepkisi ifade edildi.

Herrström’e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

İsveç’in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye’nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström’e iletildi.

Herrström’e, Türkiye’nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: İSVEÇ MÜSAMAHA GÖSTERMEMELİ

İsveç’te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

“İsveç’in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye’nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, paylaşımında, “İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir.” ifadesine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İSVEÇ, VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALIDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İsveç’teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO’ya girmek istiyorsa Madrid’de verdiği sözleri tutmalıdır.

Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm’de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.”

ADALET BAKANI BOZDAĞ: BU SALDIRI TÜRKİYE’YE SALDIRIDIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“İsveç’in başkenti Stockholm’de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti’ni kınıyorum.”

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: İSVEÇ’TE TERÖRÜN HAİN YÜZÜ…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Soylu, şunları kaydetti:

“Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç’te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir.”

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: BÖYLE BİR HADİSENİN GERÇEKLEŞMESİ VAHİMDİR

Terör örgütü PKK destekçilerinin düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetlediklerini belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

“İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez. NATO’ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır? Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız.”

NELER YAŞANMIŞTI?

Başkent Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm’de 21 Ocak’ta NATO’ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022’de de Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı. (AA)

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